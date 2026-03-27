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Luto Ex-fotógrafo da Folha de Pernambuco, Clemilson Campos morre aos 65 anos Profissional faleceu após complicações de saúde, por conta de uma cirurgia pra retirar um tumor no intestino

O fotógrafo Clemilson Campos, com passagens pela Folha de Pernambuco, faleceu na última quinta-feira (26). Aos 65 anos, o profissional morreu após complicações de saúde, por conta de uma cirurgia pra retirar um tumor no intestino.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Clemilson passou pela Folha de Pernambuco em três ocasiões: entre 1998 e 2007, entre 2007 e 2008 e entre 2014 e 2017.

No Estado, o repórter fotográfico ainda passou pelo Jornal do Commercio e Diário de Pernambuco, além de órgãos como Prefeitura do Recife e Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

O velório e sepultamento de Clemilson serão realizado neste sábado (28), no Cemitério de Guadalupe, em Olinda, das 9h às 11h.

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