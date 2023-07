A- A+

Região Metropolitana do Recife Ex-funcionário de empresa de telefonia é preso com uma tonelada de cobre furtada em Paulista Material foi encontrado em um imóvel no bairro de Tabajara

Uma tonelada de cobre furtada de fiações aéreas instaladas por empresas de telefonia e internet foi encontrada em um imóvel no bairro de Tabajara, em Paulista, na Região Metropolitana. No local, um homem, de 48 anos, suspeito de ser o receptador do cobre, foi preso em flagrante.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), ele já trabalhou para a empresa vítima dos furtos, tem conhecimento na área de cabeamento e internet, e passou a receptar o cobre desde o ano passado, após ficar desempregado.



O material foi apreendido na tarde dessa quarta-feira (12). As investigações foram coordenadas pelo delegado Adyr Almeida, que destaca o prejuízo dos furtos às empresas concessionárias e aos clientes.



"A empresa chegou a confidenciar que o prejuízo chega a R$ 100 mil, mas a gente acredita que pode ser bem mais", afirmou o delegado.



Os agentes de polícia chegaram no suspeito após receberem informações anônimas de que havia queima de cabos metálicos na região. Ao chegar no local indicado, o homem estava derretendo o plástico que envolve o cobre.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi autuado por receptação qualificada e encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Veja também

Clima Defesa Civil confirma uma morte após passagem de ciclone no RS