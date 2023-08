Ex-fuzileiro americano sentenciado a 16 anos na Rússia aparece em vídeo pela 1ª vez em 3 anos

O ex-fuzileiro naval americano Paul Whelan, que cumpre pena de 16 anos por acusações de espionagem na Rússia, apareceu pela primeira vez em três anos em imagens de um vídeo divulgado nesta segunda-feira (28) por uma rede de notícias apoiada pelo Kremlin. Whelan está preso desde junho de 2020 e só foi visitado por diplomatas ocidentais neste período.

No vídeo postado pela RT – uma rede estatal de língua inglesa anteriormente conhecida como Russia Today – Whelan é visto em vários ambientes, inclusive comendo em uma cafeteria. Ele parecia estar com boa saúde e recusou o pedido de um entrevistador para lhe fazer perguntas.

Paul Whelan is a US citizen serving time in a high security prison since 2020 who was convicted of spying on Moscow for Washington and yet the White House has shown little interest in fighting for his release



