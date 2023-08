Ex-fuzileiro naval que diz ter matado Bin Laden é preso por agressão nos EUA

A- A+

O ex-fuzileiro naval que alega ter disparado os tiros que mataram Osama Bin Laden foi preso na cidade de Frisco, no Texas, sob acusação de agressão e intoxicação pública. Robert O'Neill fez parte do grupo de militares americanos que localizou o terrorista durante operação no Paquistão, em maio de 2011.

Detalhes sobre a acusação não foram divulgados. Mas, segundo o "NY Post", O'Neill vai responder criminalmente por causar lesões corporais a outra pessoa, que não foi identificada. Ele também foi acusado de contravenção, por intoxicação pública. O ex-fuzileiro naval deu entrada na cadeia do condado de Collin e foi liberado após pagar fiança de US$ 3,5 mil (R$ 17 mil).

Oficialmente, os militares nunca confirmaram a identidade do atirador que matou o mentor do 11 de setembro. No entanto, alguns anos após o assassinato, o site de notícias de operações especiais SOFREP.com divulgou o nome de O'Neill como sendo o homem antes identificado em reportagens e notas públicas como "O Atirador".

Desde então, o ex-fuzileiro deu entrevistas citando os últimos momentos de Bin Laden vivo e reivindicou o ato em sua biografia, lançada em 2017. Duas fontes das forças especiais dos Estados Unidos confirmaram à "ABC News" que O'Neill era "O Atirador".

O ex-militar foi preso após gravar um podcast num estabelecimento de charutos, na última quarta-feira, segundo o "NY Post". Não foi a primeira que O'Neill teve problemas com as autoridades do país. Em 2020, ele foi banido pela Delta Airlines por se recusar a seguir os protocolos para a pandemia de Covid-19, como usar máscara. Anos antes, em 2016, foi preso por dirigir bêbado em Montana (as acusações foram retiradas pelos promotores, mais tarde).

Veja também

México México enfrenta batalha ideológica por livros escolares