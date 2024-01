Ex-genro de Flordelis é acusado de ameaça e agressão por advogado da família do pastor Anderson

A- A+

O advogado Ângelo Máximo, que representa a família do pastor Anderson do Carmo — morto em 2019 —, denunciou ameças e agressão sofridas por parte de Elias de Souza Azevedo, um dos genros da ex-deputada federal Flordelis. O caso aconteceu nesta segunda-feira. Flordelis foi condenada, em novembro de 2022, a 50 anos de prisão pelo homicídio de Anderson. As ameaças, segundo a vítima, envolviam a investigação do crime.

À polícia, o advogado afirmou que saía de um mercado em Piratininga, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, quando foi abordado por Elias. O caso aconteceu por volta das 21h desta segunda-feira. Em depoimento à 81ª DP (Itaipu), Máximo afirmou que Elias — que era casado com Monique, uma das filhas adotivas de Flordelis — também teria ameaçado a antiga delegada responsável pelo caso, Bárbara Lomba e sua equipe:

“Disse que iria matar o declarante (Máximo), a delegada 'safada' Barbara Lomba e todos os policiais que atuaram no caso”, diz trecho do documento.

Outras ameaças

Em novembro de 2020, Máximo já havia registrado ocorrência por ameaça na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). À época, ele contou ter sido intimidado durante uma audiência, quando um homem teria feito gesto de arma com a mão enquanto lhe encarava e fazia um sinal afirmativo com a cabeça.

Ao relatar o que viu para o promotor, este lhe teria orientado a compartilhar a informação com a juíza presente. Dali em diante, o advogado afirma não ter sido mais alvo de ameaças. No entanto, admite que ficou preocupado e decidiu procurar a polícia.

