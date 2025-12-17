A- A+

ESTADOS UNIDOS Ex-gerente do necrotério de Harvard condenado por vender pedaços de corpos O tráfico de restos mortais aconteceu entre 2018 e 2020

O ex-gerente do necrotério da prestigiosa Harvard Medical School foi condenado na terça-feira a oito anos de prisão por roubar e vender pedaços de corpos doados para a pesquisa científica, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Cedric Lodge, 58 anos, se declarou culpado em maio pelo tráfico de restos mortais roubados, que incluíam órgãos internos, cérebros, pele, mãos, rostos e cabeças dissecadas, entre 2018 e, pelo menos, março de 2020.

Harvard o demitiu da universidade em maio de 2023.

Lodge e sua esposa, Denise, transportavam os pedaços de corpos da Universidade de Medicina, perto de Boston, para sua residência em Goffstown (New Hampshire), além de outros locais em Massachusetts e na Pensilvânia.

Os pedaços de corpos eram enviados a compradores em outros estados "sem o conhecimento, nem a autorização do empregador, do doador ou da família do doador", segundo os investigadores.

Denise Lodge, 65 anos, foi condenada a um ano de prisão, informou o Departamento de Justiça.

"A sentença é mais um passo para garantir que aqueles que planejaram e executaram este crime hediondo sejam levados à Justiça", declarou Wayne A. Jacobs, agente especial do FBI na Filadélfia.

O Departamento de Justiça informou que muitos restos mortais vendidos por Lodge foram posteriormente revendidos com fins lucrativos.

Vários compradores já foram condenados à prisão ou aguardam sentença, segundo o comunicado.

