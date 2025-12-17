Qua, 17 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Ex-gerente do necrotério de Harvard condenado por vender pedaços de corpos

O tráfico de restos mortais aconteceu entre 2018 e 2020

Reportar Erro
Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, um pouco ao norte de BostonUniversidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, um pouco ao norte de Boston - Foto: AFP

O ex-gerente do necrotério da prestigiosa Harvard Medical School foi condenado na terça-feira a oito anos de prisão por roubar e vender pedaços de corpos doados para a pesquisa científica, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Cedric Lodge, 58 anos, se declarou culpado em maio pelo tráfico de restos mortais roubados, que incluíam órgãos internos, cérebros, pele, mãos, rostos e cabeças dissecadas, entre 2018 e, pelo menos, março de 2020.

Harvard o demitiu da universidade em maio de 2023.

Leia também

• PF deflagra operação contra tráfico internacional de brasileiros

• Corpos de Rob Reiner e de sua mulher tinham ferimentos possivelmente provocados por arma branca

• Harvard irá investigar relação de ex-presidente com Epstein após divulgação de mensagens

Lodge e sua esposa, Denise, transportavam os pedaços de corpos da Universidade de Medicina, perto de Boston, para sua residência em Goffstown (New Hampshire), além de outros locais em Massachusetts e na Pensilvânia.

Os pedaços de corpos eram enviados a compradores em outros estados "sem o conhecimento, nem a autorização do empregador, do doador ou da família do doador", segundo os investigadores.

Denise Lodge, 65 anos, foi condenada a um ano de prisão, informou o Departamento de Justiça.

"A sentença é mais um passo para garantir que aqueles que planejaram e executaram este crime hediondo sejam levados à Justiça", declarou Wayne A. Jacobs, agente especial do FBI na Filadélfia.

O Departamento de Justiça informou que muitos restos mortais vendidos por Lodge foram posteriormente revendidos com fins lucrativos.

Vários compradores já foram condenados à prisão ou aguardam sentença, segundo o comunicado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter