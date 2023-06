Ex-governador de Nova Jersey apresenta candidatura à Casa Branca

A- A+

O ex-governador de Nova Jersey o republicano Chris Christie, antigo aliado de Donald Trump e que se tornou um de seus maiores críticos, entrou para a corrida presidencial de 2024 nesta terça-feira (6), apresentando-se como o único candidato capaz de enfrentar o ex-presidente.

Christie, de 60 anos e conhecido por seu estilo aguerrido, registrou sua candidatura na Comissão Federal Eleitoral (FEC, na sigla em inglês).

Assim, ele se junta a um grupo já nutrido de aspirantes do Partido Republicano para a Casa Branca, entre eles o governador da Flórida, Ron DeSantis, e o ex-vice-presidente Mike Pence, que deve oficializar sua candidatura nesta quarta.

Christie, por sua vez, fará um anúncio público esta noite em New Hampshire. Em 2016, ele chegou a participar das primárias republicanas, mas desistiu e passou a apoiar Trump.

Naquele momento, ele havia se tornado um dos assessores mais próximos do ex-presidente, mas rompeu com ele depois que Trump se recusou a reconhecer a derrota para o democrata Joe Biden em 2020.

Christie, que aparece com pouco apoio nas pesquisas, já começou a direcionar seus ataques contra Trump, sugerindo que o favorito republicano, segundo essas mesmas pesquisas, tem "medo" de debater com oponentes sérios.

Também atacou Trump em outras frentes, em particular ao mencionar as muitas investigações que existem a sua espreita e o classificando de "marionete de Putin", após comentários ambíguos do ex-presidente sobre a guerra na Ucrânia.

