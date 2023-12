A- A+

SEQUESTRO Ex-jogador Marcelinho Carioca é localizado pela Polícia Civil em Itaquaquecetuba Ídolo do Corinthians será conduzido até a delegacia para explicar o caso

Após aparecer em um vídeo informando ter sido sequestrado, o ex-jogador Marcelinho Carioca foi encontrado pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (18), no município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Marcelinho estava desaparecido desde o domingo (17), quando foi até um show em Itaquera.

De acordo com o registro publicado pelo ídolo do Corinthians nas redes sociais, ele teria sido sequestrado após se envolver com uma mulher casada.

Nas imagens, Marcelinho aparece com um olho roxo. Ao lado dele, a mulher que supostamente estaria envolvida no caso confirma o sequestro.

Marcelinho foi localizado caminhando pela rua e foi conduzido até a Base da Delegacia Antisequestro de São Paulo No local, ele deverá prestar depoimento e detalhar a situação aos policiais. O caso será investigado pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas.

