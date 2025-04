Ex-jogadora de futebol e família morrem em acidente de avião nos Nova York; saiba quem é

A- A+

Karenna Groff, de 24 anos, jogadora de futebol universitário nos EUA, é uma das cinco vítimas de um acidente de avião que aconteceu no sábado, em Nova York, nos Estados Unidos.



De acordo com a rede televisiva inglesa BBC, a jovem foi eleita Mulher do Ano do campeonato universitário norte-americano de futebol feminino e jogava pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Além dela, estão entre os mortos o pai de Karenna, Michael Groff, piloto e neurocirurgião, a mãe, Joy Saini, uma cirurgiã, o irmão Jared Groff e a namorada. Segundo a BBC, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB) disse que a família estava viajando para comemorar um feriado quando o acidente aconteceu.

Um artigo do New York Times identificou o piloto do avião como o pai de Karenna, Dr. Groff, que era "experiente", segundo um comunicado da família. A informação de que ele pilotava o avião acidentado não foi confirmada publicamente pela família ou pelas autoridades.

Karenna, uma ex-atleta, foi nomeada Mulher do Ano pela National Collegiate Athletic Association (NCAA) em 2022, seu último ano. Ela se formou no MIT, onde conheceu James, e estava matriculada na faculdade de medicina da Universidade de Nova York (NYU), disse a família. Seus pais eram médicos renomados, enquanto seu irmão, Jared, trabalhava como paralegal e sua sócia, Alexia, estava prestes a ingressar na Faculdade de Direito de Harvard.

