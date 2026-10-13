Tupac Shakur
Ex-líder da gangue é condenado a pelo menos 40 anos de prisão pelo assassinato de Tupac Shakur
Duane "Keffe D" Davis recebeu pena mínima de 40 anos de prisão pelo crime ocorrido em 1996
Duane Davis é escoltado pela polícia após a audiência de sentença, depois de ter sido condenado pelo assassinato do rapper Tupac Shakur - Foto: JOHN LOCHER / POOL / AFP
Duane "Keffe D" Davis, ex-líder de uma gangue de Los Angeles, foi condenado, nesta terça-feira (13), pela Justiça dos Estados Unidos, a uma pena de pelo menos 40 anos de prisão pelo assassinato do rapper Tupac Shakur em 1996.
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A decisão de um tribunal em Las Vegas ocorreu depois que um júri considerou Davis considerado pelo crime após horas de deliberações em agosto.