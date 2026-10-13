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Tupac Shakur Ex-líder da gangue é condenado a pelo menos 40 anos de prisão pelo assassinato de Tupac Shakur Duane "Keffe D" Davis recebeu pena mínima de 40 anos de prisão pelo crime ocorrido em 1996

Duane "Keffe D" Davis, ex-líder de uma gangue de Los Angeles, foi condenado, nesta terça-feira (13), pela Justiça dos Estados Unidos, a uma pena de pelo menos 40 anos de prisão pelo assassinato do rapper Tupac Shakur em 1996.

A decisão de um tribunal em Las Vegas ocorreu depois que um júri considerou Davis considerado pelo crime após horas de deliberações em agosto.

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