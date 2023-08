Ex-líder das Farc se declara culpado de narcotráfico nos EUA

A- A+

Martin Leonel Pérez Castro, conhecido como "Richard", um dos líderes da antiga guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), declarou-se culpado, nesta segunda-feira (14), em um tribunal de Nova York, pela introdução de mais de 75 toneladas de cocaína nos Estados Unidos, o que pode levá-lo à prisão perpétua.

O ex-comandante da 30ª Frente das Farc, grupo que atuava no sudoeste da Colômbia, foi extraditado para os Estados Unidos em junho de 2022. "O réu era um líder sênior das Farc, que financiou a violência do grupo e o terrorismo com a produção e distribuição de milhares de quilos de cocaína em escala global", disse o procurador distrital de Nova York, Breon Peace.

Segundo a acusação, a 30ª Frente das Farc, liderada por Pérez Castro, de 53 anos, gerava receita com a venda de cocaína para traficantes que a enviavam para os Estados Unidos, Europa e outras partes do mundo, e extorquindo traficantes que atuavam no território controlado pela guerrilha. O grupo também atacava os traficantes rivais ou as forças de segurança colombianas, para proteger e expandir o território das Farc.

Como parte de sua declaração de culpa, Pérez Castro assumiu a responsabilidade pela distribuição de mais de 75 toneladas de cocaína antes da assinatura dos acordos de paz, em 2016, entre a maior guerrilha das Américas e o governo colombiano.

Na semana passada, o mesmo tribunal que investiga o caso de Pérez Castro condenou a 45 anos de prisão outro chefe do tráfico, Dairo Antonio Úsuga David, vulgo "Otoniel", a 45 anos de prisão, após ele se declarar culpado pela introdução de mais de 96,8 toneladas de cocaína nos Estados Unidos.

