A- A+

UFC Ex-lutador do UFC é preso nos EUA acusado de morder vítima em caso de violência doméstica Jairzinho Rozenstruik, de 37 anos, é investigado por agressão, contato físico e cárcere privado

O ex-lutador do UFC Jairzinho Rozenstruik, de 37 anos, foi preso nesta semana na Flórida sob acusações relacionadas a um suposto episódio de violência doméstica.

Segundo a polícia de Pembroke Pines, o atleta é investigado por agressão, contato físico e cárcere privado.

De acordo com informações divulgadas pela NBC Miami, Rozenstruik teria mordido a vítima durante uma discussão ocorrida dentro de um carro. A polícia foi acionada para atender a um “incidente suspeito” em um endereço nos subúrbios ao norte de Miami.

Ainda conforme o relato policial, a discussão começou quando o casal retornava de carro de um depósito. Em determinado momento, a vítima afirmou que o ex-lutador deu tapas em sua mão, fazendo com que ela deixasse cair o celular.

Ao tentar sair do veículo, teria sido segurada pelo braço para permanecer no interior do carro. A vítima relatou que reagiu em legítima defesa, desferindo socos para se desvencilhar.

Em seguida, Rozenstruik teria tentado beijá-la, o que foi recusado. Segundo o boletim de ocorrência, após a recusa, ele mordeu o bíceps direito da vítima, deixando uma marca visível.

Os policiais registraram sinais físicos compatíveis com o relato, incluindo vermelhidão nos antebraços e um arranhão ou hematoma abaixo do olho direito.

Rozenstruik foi detido e encaminhado às autoridades de imigração, permanecendo sob custódia até a manhã desta quinta-feira, conforme registros do Gabinete do Xerife de Broward. A fiança inicial foi fixada em US$ 3.500.

Conhecido como “Bigi Boy”, Rozenstruik competiu 15 vezes no UFC entre 2019 e 2025. A organização encerrou seu contrato após a derrota para Sergei Pavlovich, no UFC Arábia Saudita, em fevereiro do ano passado.

Veja também