A- A+

JUSTIÇA Ex-marido de Jill Biden é acusado pelo assassinato da esposa William Stevenson, 77 anos, permanece na cadeia por não conseguir pagar a fiança de 500.000 dólares

O ex-marido da ex-primeira-dama dos Estados Unidos Jill Biden foi detido e acusado pelo assassinato de sua esposa em sua residência de Delaware, em dezembro, informou a polícia local na terça-feira.

William Stevenson, 77 anos, foi casado de 1970 a 1975 com Jill Biden. Ela se casou com o ex-presidente Joe Biden em 1977.

Stevenson enfrenta uma acusação de homicídio em primeiro grau pela morte de sua esposa, Linda Stevenson, 64 anos, em 28 de dezembro, informou a polícia do condado de New Castle, em Delaware.

Ele foi detido na segunda-feira e permanece na cadeia por não conseguir pagar a fiança de 500.000 dólares (2,6 milhões de reais) em dinheiro.

Em dezembro, a polícia informou que encontrou Linda Stevenson inconsciente na sua sala de estar da residência depois de responder a uma denúncia de briga doméstica na residência do casal em Wilmington, pouco depois da meia-noite.

As tentativas de salvar a vida de Linda não tiveram sucesso e a morte foi constatada.

As autoridades não revelaram na terça-feira a causa da morte de Linda Stevenson nem revelaram mais detalhes sobre a investigação.

Linda Stevenson era "profundamente ligada à família e valorizava muito o tempo que passava criando memórias, especialmente nas férias em família com sua filha e neta", segundo o obituário.

Veja também