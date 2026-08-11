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Diplomacia Ex-marine dos EUA detido na Rússia é libertado Trump atribui a Putin libertação de ex-fuzileiro americano detido na Rússia por mais de quatro anos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta terça-feira (11), que seus diálogos com o presidente russo, Vladimir Putin, levaram à libertação de um ex-marine americano que ficou detido na Rússia por mais de quatro anos.

"Após minhas conversas com o presidente Putin, a Rússia aceitou libertá-lo, em grande parte por razões humanitárias", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social, pouco depois de o Departamento de Estado americano anunciar a libertação de Robert Gilman.

A publicação incluiu uma foto de Gilman abatido a bordo de um avião, usando um boné de beisebol e segurando uma bandeira americana juntamente com outras pessoas sorridentes.

"Agradecemos esta decisão e o fato de que a Rússia não tenha pedido ninguém em troca: não houve nenhum intercâmbio", assegurou Trump.

Gilman tinha sido condenado em 2022 por um tribunal do sudoeste da Rússia a quatro anos e meio de prisão por "violência" contra um policial. Depois, sua pena foi estendida a dez anos por violência contra funcionários penitenciários.

Em um comunicado, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, somou seu agradecimento à Rússia por trabalhar com o enviado especial Steve Witkoff para conseguir a libertação de Gilman "e lhe permitir receber o tratamento médico necessário aqui nos Estados Unidos".

A grave deterioração da saúde de Gilman tinha sido mencionada recentemente por sua irmã, Lexie Hudson.

Rubio disse que, embora o governo Trump tenha comemorado este "passo positivo", seguia buscando "o retorno imediato de todos os demais americanos detidos injustamente, inclusive Stephen Hubbard, detido de forma indevida".

Professor de inglês aposentado, Hubbard foi condenado em outubro de 2024, em um julgamento a portas fechadas, a quase sete anos de prisão por "trabalho de mercenário" a favor da Ucrânia, acusação que ele nega.

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