BRASIL Ex-MasterChef nega estupro e afirma que conheceu garota em aplicativo de namoro Em nota, o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos afirma que Jason está colaborando com as autoridades

A defesa de Jason de Souza Junior informou na quinta-feira, 2, que ele nega as acusações de estupro. O cozinheiro, participante da 9ª temporada do reality show MasterChef Brasil, foi preso na manhã da quarta-feira, 1º, na Região Metropolitana de Florianópolis, sob suspeita de abusar de uma menina de 12 anos.

Em nota, o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos afirma que Jason está colaborando com as autoridades, e que ele e a garota teriam se conhecido por meio de um aplicativo em que ela teria indicado uma idade diferente.

"Jason conheceu a suposta vítima por meio de um aplicativo de namoro, onde ela informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha", diz o comunicado.

"Até o momento, a suposta vítima não foi formalmente ouvida, e a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe. A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso", acrescenta o advogado.

Por fim, a defesa reforça a presunção de inocência e pede que seja aguardado o desenrolar das investigações, sem conclusões precipitadas.

Investigação da Polícia Civil

Cleber Serrano, delegado à frente do caso, afirmou que a menina disse ter sido abordada em frente de casa, em Florianópolis, por um homem com as mesmas características físicas de Jason.

Ela teria sido obrigada a entrar em um carro e teria sido estuprada com uma arma apontada para a cabeça. "Depois que a vítima sofreu o crime, ele a 'devolveu' bem próximo à residência dela", disse.

Após a menina relatar o ocorrido, a família registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil identificou a placa do carro.

O veículo estaria registrado em nome de Jason.

"Diante das informações que ela (a vítima) passou, de que o autor também teria uma cicatriz na barriga e que tinha uma barba longa, ficou identificado o Jason", acrescentou Serrano.

O cozinheiro não foi encontrado em casa em um primeiro momento, e foi preso na manhã da quarta.

O delegado solicitou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, e o pedido foi deferido pela Justiça na quinta.

