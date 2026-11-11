A- A+

América do Sul Ex-membro das Brigadas Vermelhas foge na Argentina antes de sua extradição Leonardo Bertulazzi, de 74 anos, estava em prisão domiciliar em Buenos Aires desde agosto de 2024

Um ex-membro das Brigadas Vermelhas, o italiano Leonardo Bertulazzi, fugiu na terça-feira (10) da prisão domiciliar que cumpria em Buenos Aires enquanto aguardava sua extradição, confirmou nesta quarta-feira (11) o Ministério da Segurança da Argentina.

A Justiça italiana havia solicitado sua extradição para o cumprimento de uma pena de 27 anos de prisão, imposta em 1987 por associação subversiva e participação em um grupo armado.

Bertulazzi, de 74 anos, estava em prisão domiciliar na capital argentina desde agosto de 2024.

O Ministério da Segurança ofereceu, nesta quarta-feira, uma recompensa de 20 milhões de pesos (cerca de 13 mil dólares, 72 mil reais) por informações que levem à sua recaptura, conforme uma determinação publicada no Diário Oficial.

Bertulazzi integrava as Brigadas Vermelhas, uma organização de extrema esquerda responsável por atos de violência durante as décadas de 1970 e 1980, incluindo o sequestro e assassinato do ex-primeiro-ministro italiano Aldo Moro, em 1978.

Veja também