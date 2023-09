A- A+

Venezuela Ex-ministro argentino é absolvido em caso de valise de dólares da Venezuela Claudio Uberti, ex-diretor do organismo de concessão de obras viárias, foi condenado a quatro anos e meio de prisão por "tentativa de contrabando"

Uma corte da Argentina absolveu, nesta quarta-feira (27), um ex-ministro, alvo de um processo por entrar no país, em 2007, com uma valise contendo US$ 800 mil (cerca de R$ 1,6 milhão em valores da época), enviada pelo governo de Hugo Chávez como doação à campanha de Cristina Kirchner.

Os três juízes do Tribunal Oral Penal Econômico leram a decisão favorável ao ex-ministro do Planejamento Julio De Vido e de Ricardo Echegaray, ex-chefe da entidade encarregada da arrecadação de impostos.

Claudio Uberti, ex-diretor do organismo de concessão de obras viárias, foi condenado a quatro anos e meio de prisão por "tentativa de contrabando", mas a pena não será aplicada até que todas as instâncias de apelação se esgotem, informou a agência de notícias reportadas Telam.

O "escândalo da valise", como ficou conhecido na época, sacudiu a Argentina e a Venezuela. O julgamento oral começou em 8 de março, 16 anos depois do ocorrido.

O dinheiro foi transportado até a Argentina em agosto de 2007 pelo empresário Guido Antonini Wilson, de dupla nacionalidade venezuelana e americana, e foi descoberto por um agente da aduana.

Antonini Wilson viajou em um voo fretado pelo Estado argentino, juntamente com os venezuelanos Diego Uzcátegui Matheus, que presidia a filial argentina da companhia petrolífera estatal venezuelana Pdvsa, e de seu filho, Daniel.

Desde 2007, Antonini Wilson mora nos Estados Unidos, onde se tornou testemunha protegida da Justiça. Em sua viagem para Buenos Aires com uma valise, ele foi acompanhado por Claudio Uberti, que renunciou à carga em consequência do escândalo.

“Não tive participação alguma, todo o resto são rumores”, insistiu Uberti em uma declaração anterior ao veredicto.

