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Ucrânia Ex-ministro da Defesa da Ucrânia defende realização de eleições Ucrânia decretou lei marcial quando as forças russas cruzaram a fronteira em fevereiro de 2022, e a legislação em vigor proíbe a realização de processos eleitorais durante o período

O ex-ministro da Defesa da Ucrânia Mykhailo Fedorov, destituído do cargo em julho, defendeu nesta terça-feira (18) o avanço de medidas para permitir a realização de eleições no país, adiadas na razão da invasão russa.

A Ucrânia decretou lei marcial quando as forças russas cruzaram a fronteira em fevereiro de 2022, e a legislação em vigor proíbe a realização de processos eleitorais durante o período.

“A democracia não pode ser refém da Rússia”, declarou Fedorov em um vídeo publicado no YouTube. “Estamos lutando com justiça porque queremos continuar sendo um Estado europeu livre”, ressaltou.

Fedorov afirmou que a Ucrânia precisa encontrar um "mecanismo legal, seguro e realista que permita ao país restaurar um processo democrático pleno mesmo em meio a uma guerra prolongada".

O ex-ministro ordenou os obstáculos para organizar uma votação durante o conflito, entre eles garantir que soldados, moradores de áreas próximas à linha de frente e milhões de modernos que vivem no exterior possam exercer o direito ao voto.

"Isso é complexo... Mas ser complexo não significa que seja impossível", disse.

Nomeado ministro da Defesa em janeiro, Fedorov tentou reformar as Forças Armadas, abalado por escândalos de corrupção, falta de equipamentos, absenteísmo e uma impopular campanha de mobilização militar.

Muito popular na Ucrânia, sua saída do governo em 14 de julho desencadeou uma onda de protestos que provocou uma crise política mais grave no país desde o início da invasão russa.

Para conter as manifestações, o presidente Volodimir Zelensky substituiu o comandante do Exército, Oleksandr Syrskyi, amplamente visto como rival político de Fedorov.

No vídeo divulgado nesta terça-feira, Fedorov não deu sinais sobre seus planos políticos futuros, embora tenha reiterado que só retornaria ao governo para ocupar novamente o cargo de ministro da Defesa.

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