JUSTIÇA Ex-ministro da Justiça chinês é condenado à prisão perpétua por corrupção Tang Yijun, de 64 anos, foi acusado de aceitar quase 20 milhões de dólares (104,5 milhões de reais, na cotação atual) em subornos ao longo de um período de 15 anos

Um tribunal chinês anunciou, nesta segunda-feira (2), a condenação de um ex-ministro da Justiça à prisão perpétua por corrupção, acusando-o de aceitar quase 20 milhões de dólares (104,5 milhões de reais, na cotação atual) em subornos ao longo de um período de 15 anos.

Tang Yijun, de 64 anos, ocupou diversos cargos ao longo de sua carreira, incluindo o de governador da província de Liaoning (nordeste) e chefe do Partido Comunista Chinês (PCC) na cidade de Ningbo, no leste do país.

Ele atuou como ministro da Justiça de 2020 até o início de 2023.

De 2006 a 2022, Tang Yijun abusou "dos privilégios associados aos cargos que ocupava" e "de sua autoridade" para "obter vantagens para diversas entidades e indivíduos", afirmou em comunicado o Tribunal Popular Intermediário de Xiamen, onde o caso foi julgado.

Em troca de pagamento, o ex-funcionário ajudou empresas privadas a entrar na Bolsa, em compras de terrenos e na obtenção de empréstimos bancários, segundo o tribunal, que calculou o valor dos subornos recebidos em 137 milhões de yuans (19,7 milhões de dólares, 103 milhões de reais na cotação atual).

A declaração enfatiza o valor "muito alto" dos subornos, que causaram "danos gravíssimos aos interesses do Estado e do povo".

O tribunal declarou, no entanto, que levou em consideração circunstâncias atenuantes, como o reconhecimento dos fatos por Tang Yijun após sua prisão, sua confissão de culpa e sua participação ativa na investigação.

Outro ex-ministro da Justiça (2018-2020), Fu Zhenghua, foi condenado por corrupção em 2022. Ele recebeu uma sentença de morte suspensa de dois anos, que posteriormente foi comutada para prisão perpétua.

Desde que chegou ao poder em 2012, o presidente chinês, Xi Jinping, tem conduzido uma vasta campanha anticorrupção. Seus críticos acreditam que a campanha lhe permite eliminar potenciais rivais políticos.

As autoridades anunciaram, no final de janeiro, uma investigação anticorrupção contra o general mais poderoso da China, Zhang Youxia, a figura militar mais importante a cair em décadas.

