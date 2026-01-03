A- A+

AGRESSÃO Ex-ministro de Lula, Geddel Vieira presta queixa após agressão em festa de Réveillon na Bahia Ele alega que estava sentado com a família quando um desconhecido se aproximou e proferiu o golpe

O ex-ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima (MDB-BA) disse ter sido agredido no condomínio de luxo Interlagos, em Camaçari (BA), durante festa de Réveillon em que estava com a família. Geddel afirma que prestou queixa no dia primeiro após ter sido imobilizado com um golpe conhecido como "mata-leão" por um homem presente no local.

Imagens da agressão capturadas por câmeras de segurança foram reveladas pela coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, nesta sexta-feira.

Geddel atuou como ministro no segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre 2007 e 2010. Ele também integrou as gestões de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), tendo sido demitido deste último após denúncias de corrupção.

Ao GLOBO, Geddel alegou que estava sentado com a família quando um desconhecido se aproximou e proferiu o golpe.

— Ele me dizia que eu sou político e políticos deviam morrer. Fico preocupado com o Brasil nas próximas eleições e a radicalização que vem crescendo — disse o ex-ministro.

Segundo Geddel, o agressor já foi identificado e não mora no condomínio. Ele teria participado da festa como convidado de um dos presentes.

— Procurei o síndico após a agressão e acionei a polícia no mesmo dia. Frequento o condomínio há 30 anos com a minha família.

A reportagem procurou a Polícia Civil da Bahia, mas não obteve retorno até o momento da publicação.

