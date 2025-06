A- A+

ACIDENTE AÉREO Ex-ministro indiano estava a bordo do avião com 242 pessoas que caiu após decolagem na Índia Vítima é Vijay Ramniklal Rupani, ex-ministro-chefe do estado de onde partiu o voo, Gujarat

O ex-ministro-chefe do estado de Gujarat, Vijay Ramniklal Rupani, estava a bordo do avião da Air India que caiu nesta quinta-feira (12) logo após decolar. O voo saiu do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, justamente no estado de Gujarat, no oeste da Índia.



Documentos referentes ao check-in indicam que o político estaria na classe executiva, conforme informações do jornal The Times Of India.

Segundo a documentação, Rupani era o 12º passageiro da lista e estava na classe Z. Ele atuou como ministro-chefe de Gujarat entre agosto de 2016 a setembro de 2021, antes de renunciar antes das eleições estaduais de 2022. Atualmente, o posto é ocupado por Bhupendra Patel.







Entenda o caso

O voo AI171, operado por um Boeing 787-8 Dreamliner, pareceu apresentar perda de altitude pouco depois de sair da pista, o que resultou em sua queda nas proximidades do terminal. De acordo com informações oficiais, 242 pessoas estavam a bordo do voo que tinha Londres como destino, sendo 230 passageiros e 12 tripulantes.

Entre os ocupantes havia 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses. Os feridos estão sendo encaminhados para os hospitais mais próximos para atendimento médico emergencial. As autoridades locais seguem mobilizadas na operação de resgate e assistência às vítimas.

A aeronave era um Boeing 7878 Dreamliner e o acidente ocorreu por volta do início da tarde (entre 13h e 14h no horário local), nos arredores de Meghani Nagar, nas proximidades do aeroporto, durante a manobra de decolagem. O prédio atingido pela aeronave foi tomado pelas chamas devido à colisão da aeronave. Imagens mostram correria no local com equipes de resgate e bombeiros tentando controlar o fogo, enquanto ajudam vítimas. Além disso, a população também está ao redor do local do acidente prestando auxílio. Segundo o Times of India, um policial afirmou que a construção era um alojamento de médicos.

A tripulação do voo AI171 da Air India emitiu um chamado de emergência ("MAYDAY") à torre de controle aéreo (ATC) imediatamente após a decolagem, segundo informou a Direção Geral de Aviação Civil da Índia (DGCA, na sigla em inglês). Após o chamado inicial, porém, os controladores não conseguiram mais estabelecer contato com a aeronave, que não respondeu às comunicações subsequentes do ATC.



O silêncio abrupto da tripulação após o alerta reforça o caráter crítico da situação enfrentada a bordo nos primeiros instantes de voo. A ausência de comunicação após o MAYDAY é considerada uma das situações mais graves em aviação civil e será um ponto central da investigação em curso conduzida pelas autoridades indianas.

Segundo os dados iniciais de rastreamento por ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast), o voo AI171 atingiu uma altitude barométrica máxima de aproximadamente 190 metros — pouco acima da elevação do próprio aeroporto, que é de cerca de 61 metros — antes de começar uma descida abrupta com velocidade vertical de aproximadamente 145 metros por minuto.

om capacidade para até 250 passageiros em configuração de duas classes, o 787-8 é conhecido por sua eficiência energética, conforto aprimorado e alcance intercontinental. Ele entrou em operação comercial em 2011 e faz parte de uma família de jatos que inclui também os modelos 787-9 e 787-10.

