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Crime Ex-ministro sul-coreano é condenado a 25 anos de prisão por tentativa de lei marcial Park Sung-jae foi considerado culpado de participar de uma "insurreição", informou a agência de notícias Yonhap, pelo Tribunal do Distrito Central de Seul

Um tribunal da Coreia do Sul condenou nesta segunda-feira (22) o ex-ministro da Justiça Park Sung-jae a 25 anos de prisão por seu papel na desastrosa declaração de lei marcial do ex-presidente Yoon Suk Yeol, em 2024.

Park Sung-jae foi considerado culpado de participar de uma "insurreição", informou a agência de notícias Yonhap, pelo Tribunal do Distrito Central de Seul.

Yoon declarou lei marcial em dezembro de 2024, mas a medida durou apenas seis horas, porque os parlamentares correram para a sede do Parlamento e votaram pela revogação da lei em uma sessão de emergência.

O ex-presidente foi condenado à prisão perpétua por promover uma insurreição.

Park organizou uma reunião com funcionários do Ministério da Justiça nas primeiras horas da lei marcial e revisou a capacidade carcerária do país caso as autoridades prendessem opositores, destacaram os promotores.

Como ministro da Justiça, "instruiu a cooperar com a lei marcial (...) supondo que o decreto permaneceria em vigor", publicou a Yonhap citando o veredicto.

Os promotores pediram uma pena de 20 anos para Park, sob o argumento de que ele havia transformado a lei "em uma ferramenta de insurreição em seu abuso de poder e representou uma ameaça ao Estado de Direito".

A declaração de lei marcial mergulhou a Coreia do Sul em uma crise política sem precedentes, com protestos nas ruas e o colapso dos mercados.

Vários aliados de Yoon foram condenados à prisão pela medida.

O ex-primeiro-ministro Han Duck-soo cumpre uma pena de 15 anos de prisão e o ex-ministro do Interior Lee Sang-min foi condenado a nove anos.

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