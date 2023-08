A- A+

NAS RUAS DO RIO Ex-mulher de "Mendigato" faz apelo por informações do homem; prefeitura diz que o abordou três vezes Ex-mulher recebeu informações de que ele estava pelo Centro do Rio

A jornalista Clarissa Couto, agora ex-mulher de Rafael Nunes da Silva — que ficou conhecido em 2012, quando, em situação de rua, foi fotografado por Indy Zanardo em uma praça de Curitiba (PR) — divulgou pelas redes sociais um apelo, pedindo informações sobre o paradeiro do ex-modelo. Conhecido como "mendigato", Rafael, que foi morar na Região Metropolitana do Rio depois de começar seu relacionamento com Clarissa, foi visto por ela pela última vez em fevereiro.



De acordo com a Secretaria municipal de Assistência Social do Rio (SMAS), um homem com essa identificação foi abordado em três oportunidades pelas equipes da pasta.

Em 14 de abril, Rafael Nunes da Silva foi abordado na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, na Zona Sul carioca. Segundo a SMAS, na ocasião, o homem aceitou o acolhimento e foi encaminhado para a Central de Recepção, na Ilha do Governador.

Depois dessa oportunidade, por outras duas vezes a Secretaria de Assistência Social o abordou novamente: em 26 de abril, no Largo da Carioca, e no último dia 2, na Cidade Nova, ambas localidades no centro do Rio, indo ao encontro das últimas informações que sua ex-mulher teve, de que Rafael circulava pela região central da capital fluminense.

Rafael se mudou para o Rio de Janeiro em 2013 após conhecer sua então mulher, Clarissa, mãe de seus dois filhos. A mulher, que é jornalista, contou ao “Encontro”, da TV Globo, em 2013, que conheceu o então marido devido à repercussão da sua história e queria ajudá-lo. Contou com um amigo em comum da fotógrafa para chegar até ele, quando saísse da reabilitação.

O então casal foi morar em Niterói, na Região Metropolitana, e o relacionamento terminou em 2020. Em um vídeo publicado nas redes sociais há uma semana, Clarissa relata uma série de recaídas e internações.

Rafael chegou a voltar a morar no Paraná após a separação, mas retornou ao Rio para ficar próximo aos filhos, conforme explica Clarissa. Ele chegou a morar na casa da ex-mulher, em que também mora o seu atual marido. Seu último endereço tinha sido em São José do Imbassaí, na cidade de Maricá.

Em 28 de fevereiro, Clarissa encontrou o ex-marido pela última vez e, segundo seu relato, recebia informações de que era visto pelas ruas do Centro e até pelo Aterro do Flamengo.

Quando foi fotografado em 2012, Rafael estava há um ano vivendo nas ruas de Curitiba, conforme contou em entrevista ao "Encontro", da TV Globo, em 2013. Segundo ele, que usou drogas desde os 16 anos de idade, a motivação de sua ida às ruas foram embates com parentes.

— Foi o momento que pensei: "Não ficarei internado", e retornei para casa. Minha mãe e minha irmã falaram: “Você não vai ficar em casa consumindo álcool e drogas do jeito que você está, olha teus sobrinhos, (você) tem dois sobrinhos que são lindos, te adoram, você não ta fazendo nada para merecer. E tudo que você está ganhando, está gastando em algo que é ilícito”. Foi ali que pensei: "vou procurar meu prazer próprio e vou viver na rua, não vou trabalhar, não quero responsabilidades, e assim me joguei na rua — contou à apresentadora Fátima Bernardes à época.

Completando a fala, afirmou que entendeu, durante a internação, que as drogas interferiam em suas percepções e comportamentos, além do quanto isso interferia também em sua relação com as pessoas mais próximas.

O desaparecimento de Rafael foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Um cartaz também foi divulgado, pedindo informações sobre o seu paradeiro.

