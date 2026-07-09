Qui, 09 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Geral

Ex-mulher do goleiro Bruno deixa CTI, mas segue internada em hospital de BH

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza havia dado entrada no hospital após permanecer desaparecida por três dias

Reportar Erro
Goleiro Bruno é preso em São Pedro da Aldeia Goleiro Bruno é preso em São Pedro da Aldeia  - Foto: Divulgação/PMERJ

A ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, após apresentar melhora no quadro de saúde. Ela permanece internada na unidade, agora na enfermaria. As informações sobre o estado de saúde de Dayanne são do portal Metrópoles.

Em nota enviada anteriormente ao Estadão, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informaram que não divulgariam informações sobre a paciente em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Dayanne havia dado entrada no hospital após permanecer desaparecida por três dias. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite de sábado (4) e encaminhada para atendimento médico. As causas da internação não foram divulgadas.

Leia também

• Após ser preso, ex-goleiro Bruno é transferido para presídio no complexo de Gericinó, em Bangu

• Por que o ex-goleiro Bruno foi preso novamente? Veja aqui

• Prisão do ex-goleiro Bruno: relembre os mistérios da morte de Eliza Samudio

A corporação informou que apura as circunstâncias do caso. Conforme o registro da Polícia Militar, Dayanne foi vista pela última vez na manhã de quinta-feira (2) em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, onde morava com o marido e dois filhos.

De acordo com o relato do marido à PM, ela informou que iria à casa da mãe para deixar as crianças, mas não retornou. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem encontrou o celular da esposa e cartas com "conteúdo de despedida" na residência do casal.

No aparelho, os policiais localizaram mensagens trocadas com pessoas que se identificavam como agiotas e cobravam dívidas de Dayanne. Na ocasião, a Polícia Civil informou que trabalhava com a hipótese de desaparecimento voluntário e que não havia indícios da prática de crime.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter