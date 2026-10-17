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POLÊMICA Ex-namorada de Elon Musk, abre o jogo e fala sobre a relação com o bilionário Ashley St. Clair recebeu oferta de US$ 40 milhões para não falar nada sobre o ex

Ashley St. Clair está cansada de as pessoas lhe fazerem sempre as mesmas perguntas sobre Elon Musk.

“As pessoas me tratam como se eu fosse uma espécie de psicanalista do Elon”, disse ela durante uma visita ao The New York Times, em setembro. “Elas querem saber: ‘Como é conviver com ele?’ ou dizem: ‘Poucas pessoas passaram tanto tempo a sós com ele’.” Ela suspirou. “É irritante e desgastante.”

Não dá para culpá-las por perguntar. St. Clair, ex-influenciadora conservadora, deu à luz um dos filhos de Musk em 2024. (Na época, ela também tinha outro filho, de um relacionamento anterior.)

Agora, ela é uma figura de destaque em Musk, documentário de quase quatro horas de Alex Gibney sobre o primeiro trilionário do mundo, e tem questões mais urgentes a abordar.

“Isso tem a ver com uma deterioração mais profunda da nossa sociedade, na qual equiparamos capital a moralidade”, disse ela.

“Existe um nível de confiança social e individual que depositamos nas pessoas quando elas têm dinheiro.”

Musk não respondeu aos pedidos de comentário. Depois que o TMZ noticiou que St. Clair havia rejeitado um acordo de confidencialidade de US$ 40 milhões, Musk respondeu por meio de sua rede social, o X, afirmando: “Isso nunca foi oferecido a ela, e ela tem um histórico de fazer alegações falsas”. Ele também condenou o documentário de Gibney em outra publicação no X:

“Gibney simplesmente reuniu uma lista de pessoas que querem se vingar ou que nem sequer me conhecem”.

Gibney, cineasta de documentários vencedor do Oscar, conheceu St. Clair pela primeira vez em dezembro de 2025.

“Além da obsessão de Musk por ter filhos, Ashley teve um lugar privilegiado durante a campanha de 2024 e conseguiu me contar coisas que eu não sabia sobre as motivações de Musk”, afirmou ele em um e-mail. A seguir, St. Clair conta sua versão da história.

Os trechos abaixo foram editados a partir da conversa.

Você ficou nervosa, de alguma forma, com a participação no filme?

Não. Eu já conhecia alguns dos documentários de Alex, como Going Clear. Gostei do fato de ele não ter medo. Ele tem um histórico de tratar os fatos e as narrativas com respeito.

Você assistiu ao filme. Como se sentiu ao vê-lo?

O que foi ao mesmo tempo reconfortante e assustador foi a maneira como as narrativas se harmonizavam.

Eu, Justine (Wilson, primeira esposa de Musk), Sam Harris (filósofo associado ao movimento dos Novos Ateus) e Geoffrey Hinton (o chamado padrinho da inteligência artificial): há tantas semelhanças em nossas experiências com Elon.

Acho que, quando você consegue reunir pessoas que nunca conversaram entre si e fazer com que suas narrativas se harmonizem, isso é a verdade.

Como era sua vida quando você conheceu Musk, em 2023?

Eu trabalhava em um site de notícias conservador, o The Babylon Bee, e era mãe solo. Também tinha uma persona pública, principalmente no Twitter, onde reproduzia os discursos e argumentos do movimento MAGA. Elon me seguia no Twitter e me mandou uma mensagem privada.

Como você se sentiu quando ele começou a segui-la?

Eu recebia mensagens de texto de pessoas do MAGA dizendo “Parabéns!”. Desde o início, havia gente dizendo: “Ela vai ser a próxima mãe de um filho dele”. Eu estava prestes a completar 24 anos.

E quando vocês se encontraram pessoalmente pela primeira vez?

R: Tínhamos trocado mensagens privadas no Twitter e, durante uma entrevista para o The Babylon Bee, ele perguntou: “Está a fim de ir a Providence, em Rhode Island?”. Em menos de uma hora, eu já estava no avião dele. Em Providence, dividimos um quarto de hotel, e ele adormeceu ouvindo um podcast sobre Kublai Khan. Foi tudo muito surreal.

Parecia um relacionamento amoroso?

Eu diria que havia uma intimidade emocional. Mantínhamos contato todos os dias. Mas eu nunca pensei: “Sou a escolhida”.

Naquela época, ele era visto como o salvador da liberdade de expressão, e eu estava muito envolvida com tudo aquilo. Diria também que havia um pouco de idolatria.

Quando vocês começaram a conversar sobre ter um filho juntos?

Em janeiro de 2024, fomos passar férias em St. Barth, e ele disse: “Você deveria ter dez filhos! Vamos ter um filho. Meu único recurso limitado é o tempo”.

O que isso significou para você?

Eu queria ter mais filhos, então aquilo significava que sempre conseguiria sustentar financeiramente meus filhos.

Além disso, dentro do MAGA, ser mãe solo era visto como uma mancha no caráter. Portanto, ter o apoio de alguém que era um dos grandes pilares da direita e que validava muito essa escolha significava muito para mim.

Você teve alguma hesitação?

Só quando engravidei e acompanhei a disputa pela guarda dos filhos entre Elon e Grimes (com quem ele tem três filhos). Aquilo me fez pensar: “Preciso me proteger”.

Quando você recebeu o acordo de confidencialidade?

Eu estava com dois meses de pós-parto. Jared Birchall, gestor do dinheiro de Elon e seu braço direito, enviou o documento por meio de uma mensagem temporária no Signal.

Não tínhamos um acordo financeiro formal e, naquele momento, receber o documento de confidencialidade pareceu significar: “Se você quiser qualquer tipo de apoio, assine isto”.

Entendi. Eles estavam dizendo: “Se você quiser apoio, assine isto”. Quais eram os termos do acordo?

Eu não poderia falar sobre Elon nem sobre qualquer coisa relacionada ao nosso relacionamento por toda a eternidade, e essas condições também se aplicariam aos meus herdeiros.

Eu poderia contar ao nosso filho quem é o pai dele, mas não poderia contar ao meu outro filho nem a qualquer outra pessoa. Ele ofereceu uma quantia única de US$ 15 milhões e, depois, US$ 100 mil por mês durante 21 anos.

Mas você decidiu não assinar.

Para mim, era mais uma questão moral do que jurídica. Disse a Jared que não poderia assinar, e ele respondeu: “Por quê? Parece que você quer usar sua liberdade de expressão como uma arma”. Eu disse a ele que a dignidade dos meus filhos não é uma mercadoria.

Musk chegou a conversar com você sobre o acordo de confidencialidade?

Não.

E agora você é uma das vozes de destaque no documentário de Gibney.

As pessoas precisam entender que parte da razão pela qual tenho tanto destaque no documentário é que outras pessoas não podem falar.

Acho que não devemos perder isso de vista. Não quero ter de falar publicamente. Não quero estar dando esta entrevista agora. Mas existe uma rede de acordos de confidencialidade. Sinto uma obrigação moral de falar sobre minha experiência.

Vamos falar sobre seu afastamento do MAGA. Quando isso começou?

Aconteceu lentamente e, depois, de uma só vez. Houve momentos em que não me sentia confortável com as coisas que estava presenciando: a misoginia, o racismo. Mas eu era covarde.

O que você diria às pessoas que pensam: “Ela só está se aproximando da esquerda porque a direita a rejeitou”?

Não sou burra. Eu sabia o que aconteceria quando me posicionasse contra Elon, e estava disposta a aceitar as consequências.

Há um vídeo, gravado antes de eu engravidar, em que digo que não sou conservadora.

Portanto, já havia momentos em que era possível perceber essas rupturas com o establishment conservador.

Você publicou muitos comentários transfóbicos, racistas e misóginos. Outras pessoas pagaram o preço por causa da imagem pública que você construiu?

Penso nisso o tempo todo. Recentemente, recebi uma notificação sobre hospitais que estavam encerrando o atendimento de afirmação de gênero.

Quando li aquilo, senti um remorso imenso. Sei que provavelmente isso teria acontecido mesmo sem a minha participação, mas ainda sinto culpa pelo meu papel.

Como você enxerga seu papel hoje?

Meu único dever, depois de anos de propaganda e desonestidade e de quase uma década envolvida com o MAGA, é ser honesta e dar o exemplo aos meus filhos. Meu papel não é construir uma nova narrativa sobre mim mesma. Minha única obrigação é responder pelos meus atos.

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