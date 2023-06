A- A+

Foi preso, na tarde dessa segunda-feira (19), o ex-namorado da personal trainer Myrella da Conceição Barbosa, que morreu no último dia 9 de junho, após sofrer uma suposta queda de moto, em Chã de Alegria, na Mata Norte.

A vítima, que foi a óbito aos 25 anos, passou cinco dias internada no Hospital da Restauração, na área central do Recife, em estado grave, com sinais de agressões físicas.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), contra José Rufino de Barros Neto, de 20 anos, que foi preso na cidade de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul, havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Glória do Goitá.

O suspeito foi encaminhado para delegacia da região, para a realização dos procedimentos cabíveis, e está à disposição da Justiça.

Desde a época da internação de Myrella, pessoas próximas a ela informaram que o ex-companheiro teria agredido a personal trainer, provocando a morte e que a ex-sogra da vítima teria inventado a suposta queda de moto para livrar o filho.

"O relacionamento com o ex era muito conturbado. Ele sempre vivia ameaçando ela para que o relacionamento não terminasse. Já houve [agressões] outras vezes, mas dessa vez foi pior. Ele bateu muito em Myrella e ela não resistiu. Também há suspeita de que a mãe dele viu tudo e não fez nada, ela sempre acobertava tudo que o filho fazia", disse uma pessoa próxima a vítima, que não quis ser identificada.



Na noite do dia 3 de junho, a vítima estava em um bar com amigas quando o suspeito teria a obrigado a ir embora com ele. No dia seguinte, Myrella foi levada pela ex-sogra até a Unidade Mista de Chã de Alegria.

Diante do quadro de hematomas e sinais de hemorragia interna, característicos de agressões físicas, a vítima foi transferida para o Hospital da Restauração, onde morreu no dia 9 de junho.



