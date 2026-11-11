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Internacional Ex-parceira de consultor argentino acusado de feminicídio receberá asilo no México Em 17 de agosto, a advogada Nadia Beller de 33 anos, que estava grávida de quatro semanas, sobreviveu a três disparos na cidade de Santa Cruz (leste)

A advogada boliviana Nadia Beller, ex-companheira do consultor político argentino Fernando Cerimedo, deixou seu país nesta quarta-feira (11) rumo ao México, quase três meses após ter sobrevivido a um ataque armado pelo qual as autoridades investigam o estrategista eleitoral, informou o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia.

O governo de centro-direita de Rodrigo Paz revelou nesta semana que recebeu uma nota do México sobre a concessão de asilo diplomático a Beller, que, após denunciar "assédio" por parte das autoridades, se refugiou na sede diplomática mexicana em La Paz.

Em 17 de agosto, a advogada de 33 anos, que estava grávida de quatro semanas, sobreviveu a três disparos na cidade de Santa Cruz (leste). Ainda no hospital, acusou Cerimedo, ex-assessor de Paz, de ter planejado o ataque para impedir que revelasse atos de corrupção no governo.

A chancelaria boliviana informou em um comunicado nesta quarta-feira que decidiu "conceder o salvo-conduto solicitado" pelo México e acompanhou a saída de Beller do país.

Cerimedo está preso em uma penitenciária boliviana à espera de julgamento por tentativa de feminicídio, além de responder a outros processos por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro.

O governo Paz antecipou que não colocaria objeções à saída de Beller, uma vez que ela não responde a nenhum processo em aberto na Bolívia.

O estrategista eleitoral é citado em investigações jornalísticas como responsável por uma máquina regional de desinformação eleitoral.

Cerimedo colaborou nas campanhas de candidatos de direita como Jair Bolsonaro, Javier Milei, na Argentina, e Nasry Asfura, em Honduras.

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