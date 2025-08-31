Ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques é preso suspeito de receptação de veículo de luxo em SP
Automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira
Um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na madrugada deste domingo (31) após conduzir uma Lamborghini Gallardoss sem placa. A prisão aconteceu na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, o veículo tinha queixa de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.
O nome do preso, foi mantido em sigilo pela PM. Segundo a CNN Brasil, o ex-piloto é Tarso Anibal Santanna Marques mais conhecido como Tarso Marques.
O automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira. Antes da abordagem, o ex-piloto tentou, ainda, recolocar as placas ao perceber a fiscalização.
Ele foi conduzido ao 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão lavrou prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.