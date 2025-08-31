Dom, 31 de Agosto

PRISÃO

Ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques é preso suspeito de receptação de veículo de luxo em SP

Automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira

Carro foi apreendido pela Polícia MilitarCarro foi apreendido pela Polícia Militar - Foto: Polícia Militar de São Paulo/Divulgação; RPC/Reprodução

Um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na madrugada deste domingo (31) após conduzir uma Lamborghini Gallardoss sem placa. A prisão aconteceu na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o veículo tinha queixa de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.

O nome do preso, foi mantido em sigilo pela PM. Segundo a CNN Brasil, o ex-piloto é Tarso Anibal Santanna Marques mais conhecido como Tarso Marques. 

O automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira. Antes da abordagem, o ex-piloto tentou, ainda, recolocar as placas ao perceber a fiscalização.

Ele foi conduzido ao 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão lavrou prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

