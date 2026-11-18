A- A+

júri popular Ex-piloto Pedro Turra vai a júri popular por homicídio de adolescente no DF O acusado responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e permanecerá preso preventivamente

A Justiça do Distrito Federal decidiu nesta quarta-feira, 18, que o ex-piloto Pedro Turra, de 19 anos, será levado a júri popular pela morte do adolescente Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos. O acusado responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e permanecerá preso preventivamente. O Estadão busca contato com a defesa do ex-piloto.

A data do julgamento ainda será marcada. O juiz André Silva Ribeiro, da 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, manteve a prisão preventiva de Turra.

Segundo a acusação, Turra agrediu violentamente a vítima com golpes na cabeça, assumindo o risco de provocar a morte. Rodrigo faleceu 16 dias após o ocorrido.

Em nota, a família de Rodrigo afirmou que "recebe a decisão com respeito e com um sentimento que não é o de vitória".

"Não há vitória possível quando o filho não volta para casa. Há, sim, o reconhecimento, pelo Poder Judiciário, de que a morte de Rodrigo não foi um acidente, não foi uma briga qualquer, não foi uma lesão corporal que deu errado: foi uma agressão grave, desferida com socos dirigidos à cabeça de um adolescente, por um motivo fútil, cujo autor deve responder pelo crime mais grave previsto na lei penal e ser julgado por seus pares", disse a família em nota.

De acordo com a denúncia, o crime teria sido motivado por uma discussão considerada fútil, iniciada após um cuspe desferido pelo denunciado em Vicente Pires, no Distrito Federal.

A promotoria sustenta que Turra, que tem 1,92 metro de altura e porte físico mais avantajado, desceu do carro em que estava e passou a desferir sucessivos socos na cabeça do adolescente. Em um dos golpes, Rodrigo teria sido projetado contra um automóvel, batendo a cabeça.

O Ministério Público afirma ainda que, no celular de Turra, foi encontrado um áudio enviado à namorada no qual ele diz que pessoas estariam querendo bater em um amigo e conclui: "vamos pegar eles". Para a acusação, a mensagem demonstra a intenção de se dirigir ao local da agressão. No cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizados uma faca e um soco inglês vinculados ao ex-piloto.

A denúncia também estabelece que Turra deverá pagar R$ 400 mil à família da vítima por danos morais. A defesa da família de Rodrigo sustenta que o soco dado por Turra foi a causa da morte.

Veja também