CRIMES Ex-PM assassinado em Boa Viagem havia sido preso por integrar grupo de extermínio Heleno José do Nascimento, à época do 19º Batalhão da PMPE, foi preso em março de 2013

O ex-policial militar Heleno José do Nascimento Júnior, assassinado nesta segunda-feira (17) após almoçar em um restaurante, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em março de 2013, por fazer parte de um grupo de extermínio.

Além disso, o homem era citado na Justiça em processos da Procuradoria do Contencioso Cível e também do Juízo da Vara da Justiça Militar Estadual - ambos subordinados à Competência da Justiça Militar dos Estados.



Heleno José era conhecido por “Júnior Black” e fazia parte do efetivo do 19º Batalhão, em Boa Viagem, mesmo bairro em que foi assassinado.

Em nota enviada à reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), após a morte de Heleno José, disse que ele foi "excluído a bem da disciplina em 24 de setembro de 2021, quando tinha 12 anos de efetivo serviço".

A operação em que ele foi preso cumpriu 30 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão. Chegaram a ser apreendidas duas pistolas, seis revólveres calibre .38, munições, três armas brancas e 14 celulares.

As investigações começaram em 2009 e eram voltadas para grupos de extermínio que atuavam no Recife e no Jaboatão dos Guararapes. À época, 58 homicídios foram cometidos por esses criminosos.

