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RECIFE Ex-PM é detido pelo Bope suspeito de ameaçar companheira em apartamento no bairro do Zumbi Ex-soldado, de nome e idade não divulgados, foi localizado escondido na cobertura do edifício

Ex-PM é detido pelo Bope suspeito de ameaçar companheira em apartamento no bairro do Zumbi | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ex-PM é detido pelo Bope suspeito de ameaçar companheira em apartamento no bairro do Zumbi | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ex-PM é detido pelo Bope suspeito de ameaçar companheira em apartamento no bairro do Zumbi | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ex-PM é detido pelo Bope suspeito de ameaçar companheira em apartamento no bairro do Zumbi | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ex-PM é detido pelo Bope suspeito de ameaçar companheira em apartamento no bairro do Zumbi | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ex-PM é detido pelo Bope suspeito de ameaçar companheira em apartamento no bairro do Zumbi | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Capitão do Bope Bruno Siqueira, que comandou a operação | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ex-PM é detido pelo Bope suspeito de ameaçar companheira em apartamento no bairro do Zumbi | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ex-PM é detido pelo Bope suspeito de ameaçar companheira em apartamento no bairro do Zumbi | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Um ex-policial militar foi detido suspeito de ameaçar a companheira em um apartamento no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife, nesta segunda-feira (16).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o ex-soldado, de nome e idade não divulgados, foi localizado escondido na cobertura do Edifício Vila Luiza, localizado na Rua Conselheiro Theodoro.



A ação foi controlada por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que estiveram no local e atuaram com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).



Segundo o capitão do Bope Bruno Siqueira, que comandou a operação, a equipe foi acionada para, inicialmente, uma ocorrência de crise envolvendo reféns, mas ao chegar no local, verificaram que se tratava de uma briga de casal.

"A esposa não se encontrava no local. Fomos até o apartamento para tentar contato com o suspeito, tentamos por diversas vezes, mas ninguém respondeu aos nossos chamados. Resolvemos fazer uma busca no prédio e ele foi localizado na cobertura", relatou Bruno. Ao se deparar com os militares, o homem não teria esboçado reação e foi detido.



Ainda de acordo com Bruno Siqueira, a mulher afirmou ter sofrido ameaças no processo de separação.



"Ela falou que estava em um relacionamento desgastado, longo, que ele viajou e, quando voltou de viagem, ela falou que não queria mais essa relação e ele não levou isso muito bem e teve esse princípio de discussão, isso vai ser apurado. Ela disse que ele chegou a ameaçar a queimar algumas coisas, mas não foi constatado. O apartamento estava intacto", ressaltou o capitão.

Durante a abordagem na cobertura do prédio, o homem foi atendido pelos Bombeiros e será conduzido juntamento com a ex para a Delegacia da Mulher.

"Ele estava passando um pouco mal, parece que faz uso de algumas medicações. Estava muito suado, vomitou, inclusive, mas não falou muita coisa. Não teria histórico de violência, mas o inquérito vai aprofundar", afirmou Bruno Siqueira.



O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

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