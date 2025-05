A- A+

RIO DE JANEIRO Ex-policial do Bope que treinava traficantes ostentava viagens, roupas de grife e carros de luxo Investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) apontam que Ronny Pessanha de Oliveira atuava em parceria com chefes do tráfico

Conhecido como Caveira, o ex-policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Ronny Pessanha de Oliveira, de 33 anos, não escondia sua rotina de ostentação nas redes sociais. Ele foi preso em 24 de março deste ano, durante a Operação Contenção, suspeito de ser responsável pelo treinamento de traficantes — segundo investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebia R$ 1.500 por hora para isso — e manter ligação direta com integrantes do Comando Vermelho (CV).



Além disso, é acusado de usar uma empresa de segurança como fachada para lavar dinheiro.

Nas redes pessoais, ele ostentava viagens de luxo, roupas de marca e chegou a postar vídeos dirigindo uma McLaren de R$ 3 milhões. O ex-PM, que foi expulso pela corporação em 2022 por suspeita de ligação com uma milícia.



Quando foi preso, ele estava numa Mercedes Benz, com um revólver. Ronny acabou sendo solto após o pagamento de uma fiança. Ele já havia sido acusado anteriormente de ter extorquido R$ 50 mil de uma pessoa e de ter a forçado a passar quatro apartamentos para nome de um terceiro, em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio.

Ronny é acusado de controlar de forma violenta empreendimentos imobiliários na Muzema, na Zona Oeste, além de Rio das Pedras. Ele é suspeito de atuar ainda atuava em outras duas comunidades na Zona Sul da capital: Cruzada São Sebastião e Vidigal. De acordo com a polícia, o ex-PM usava armamento pesado para expulsar moradores e tomar posse de imóveis.

Além de explorar o ramo imobiliário ilegal na Muzema, o ex-PM atambém usaria áreas da comunidade, atualmente sob o controle do CV, para fazer o treinamento dos traficantes — entre eles homens cedidos por chefes de outros morros e favelas para participar de tentativas de tomada de Rio das Pedras. Segundo as investigações, traficantes do Complexo da Penha, onde integrantes da cúpula do CV costumam ficar escondidos, também mantinham contato com o ex-caveira.

Aluguel de carros de luxo

Além dos treinos, Ronny alugaria carros de luxo para traficantes por meio de sua empresa de segurança. Um McLaren avaliado em R$ 2 milhões foi alugado por R$ 460 mil ao traficante Manoel Cinquine Pereira, o Paulista, chefe do tráfico do Complexo da Penha que está foragido. O valor é referente a um mês de locação.

O Ministério Público denunciou - ex-Bope por associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.

Veja também