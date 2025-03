A- A+

Narcotráfico Ex-policial ligado a suposto centro de treinamento do narcotráfico é preso no México O ex-agente detido era membro da polícia da cidade vizinha de Tala

Um ex-policial foi preso pelo sequestro de um homem mantido em cativeiro em um suposto centro de treinamento do narcotráfico onde restos humanos foram encontrados no começo do mês, no oeste do México, anunciaram autoridades neste domingo.

Segundo as investigações, o ex-agente e outros policiais capturaram em 2024 um homem e o entregaram a civis, que o levaram para uma fazenda onde um cartel do narcotráfico supostamente treinava atiradores, no município de Teuchitlán, informou a Procuradoria de Jalisco.

A vítima e outra pessoa sequestrada foram libertadas pela Guarda Nacional em setembro, após uma troca de tiros com supostos criminosos.

O ex-agente detido era membro da polícia da cidade vizinha de Tala. Na última quarta-feira, o procurador-geral do México, Alejandro Gertz, relacionou policiais de Tala com o sequestro de pessoas que eram levadas para a fazenda, ao citar testemunhas.

