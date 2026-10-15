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Rio de Janeiro Ex-secretário da Polícia Civil e o ex-prefeito de Belford Roxo são presos pela PF As duas prisões são no âmbito da Operação Unha e Carne

Operação da Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta quinta-feira (15) o deputado eleito e ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella e o ex-chefe da Polícia Civil Marcus Amin. As duas prisões são no âmbito da oitava fase da Operação Unha e Carne, com o objetivo de desarticular organização criminosa suspeita de utilizar de uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro como plataforma de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o esquema movimentou mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), enviado à PF.

Na ação desta quinta-feira (15), os agentes estão cumprindo seis mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Petrópolis, Armação dos Búzios, Nova Iguaçu e São Gonçalo. A Corregedoria da Polícia Civil acompanhou o cumprimento dos mandados contra os policiais civis investigados. Além do crime de organização criminosa armada, os investigados responderão, na medida de suas responsabilidades, por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, venda ilegal de combustíveis e formação de cartel, além de outros que poderão surgir no decorrer das investigações.

A operação está inserida no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II. A iniciativa é coordenada pela Polícia Federal com objetivo de desarticular organizações criminosas atuantes no estado do Rio, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 635 e foi o tema da reunião realizada no último dia 6/10 entre a direção-geral da PF e o ministro Alexandre de Moraes, no STF.

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