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EUA Ex-prefeito de Nova York Giuliani hospitalizado em condição 'crítica' mas estável Porta-voz, Ted Goodman, vinculou a doença de Giuliani aos atentados de 11 de setembro de 2001, quando dois aviões foram sequestrados e colidiram com o World Trade Center

O ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani permanece em condição crítica enquanto se recupera de uma pneumonia, informou seu porta-voz.

Giuliani, de 81 anos, não precisa mais do respirador mecânico e está respirando por conta própria, informou o porta-voz Ted Goodman no X.

"Ele permanece em estado crítico, mas estável", acrescentou Goodman.

An update on America's Mayor, Rudy Giuliani. pic.twitter.com/ziSLa62ojB — Ted Goodman (@TedCGoodman) May 5, 2026

O porta-voz vinculou a doença de Giuliani aos atentados de 11 de setembro de 2001, quando dois aviões foram sequestrados e colidiram com o World Trade Center.

"Em 11 de setembro de 2001, como muitos de nós recordamos vividamente, Rudy Giuliani correu em direção às torres para ajudar aqueles que precisavam. Isso resultou em um diagnóstico de uma doença restritiva das vias respiratórias", disse Goodman.

Giuliani ganhou o apelido de "o prefeito dos Estados Unidos" por liderar a cidade de Nova York após os atentados terroristas.

Goodman não informou onde Giuliani está hospitalizado, nem o tempo de internação.

O jornal The New York Times informou que o ex-prefeito está hospitalizado na Flórida.

No início da carreira, Giuliani ganhou fama como o intrépido promotor que combateu a máfia, aplicando com rigor as leis contra o crime organizado.

Mas Giuliani, do Partido Republicano, sofreu uma queda impressionante nos últimos anos. Em 2023, um júri federal determinou que ele pagasse 148 milhões de dólares (R$ 739 milhões, na cotação da época) a duas funcionárias eleitorais depois de difamá-las ao vinculá-las falsamente a uma suposta fraude nas eleições presidenciais de 2020.

Desde então, ele foi proibido de exercer a advocacia em Nova York e em Washington.

Giuliani se tornou um defensor ferrenho do presidente Donald Trump e integrou a equipe jurídica particular do republicano durante o primeiro mandato.

O presidente elogiou Giuliani no domingo como um "verdadeiro guerreiro" e o melhor prefeito que Nova York já teve.

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