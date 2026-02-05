A- A+

Caso Epstein Ex-premiê da Noruega será investigado por vínculos com Epstein Jagland foi chefe de governo no país escandinavo entre 1996 e 1997

A polícia norueguesa anunciou nesta quinta-feira (5) a abertura de uma investigação contra o ex-primeiro-ministro Thorbjørn Jagland por possível "corrupção qualificada" devido a seus vínculos passados com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

A polícia "iniciou uma investigação contra [...] Thorbjørn Jagland por suspeitas de corrupção qualificada", indicou a Autoridade Nacional para a Investigação e o Processo de Crimes Econômicos e Ambientais na Noruega (Økokrim, na sigla em norueguês) em comunicado.

Jagland foi chefe de governo no país escandinavo entre 1996 e 1997, e secretário-geral do Conselho da Europa de 2009 a 2019. Também foi presidente do Comitê Norueguês do Nobel da Paz entre 2009 e 2015.

Segundo documentos publicados na sexta-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, citados pelo jornal norueguês Verdens Gang (VG), Jagland solicitou uma garantia ao financista americano para a compra de um apartamento em Oslo, embora não se saiba o resultado desse pedido.

De acordo com os documentos, Jagland se hospedou em propriedades vinculadas a Epstein em Nova York, em 2018, e também em Paris nos anos de 2015 e 2018.

O ex-primeiro-ministro e sua família chegaram a planejar uma visita à ilha particular de Epstein em 2014, mas a viagem acabou cancelada.

O ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, disse que pedirá ao Conselho da Europa a suspensão da imunidade que protege Jagland. O ex-premiê ocupava o cargo de secretário-geral da organização no período que engloba os fatos agora investigados.

Veja também