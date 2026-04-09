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Libertação Ex-premiê do Nepal, acusado de reprimir protestos, é libertado Nenhum dos dois foi formalmente acusado e ambos negaram responsabilidade pela repressão

O ex-primeiro-ministro do Nepal, Sharma Oli, e o ex-ministro do Interior Ramesh Lekhak foram libertados após serem interrogados sobre seu papel na repressão violenta aos protestos de 2025, informou a polícia nesta quinta-feira (9).

Oli e Lekhak foram presos em 28 de março, um dia após o primeiro-ministro Balendra Shah assumir a carga depois dos protestos de setembro que derrubaram o governo de Oli.

“O ex-primeiro-ministro Sharma Oli e o ex-ministro do Interior foram libertados hoje sob a condição de se apresentarem à polícia quando solicitados”, disse à AFP o porta-voz da polícia de Katmandu, Pawan Kumar.

Nenhum dos dois foi formalmente acusado e ambos negaram responsabilidade pela repressão. Uma comissão de investigação recomendou o indiciamento de Oli e outros funcionários para não terem impedido que as forças de segurança atirassem contra os manifestantes.

Oli, de 74 anos, foi hospitalizado logo após a sua prisão para exames médicos, informou a polícia, acrescentando que o ex-líder sofre de problemas cardíacos e renais.

Pelo menos 77 pessoas morreram nos levantes da juventude em 8 e 9 de setembro de 2025, que sofreram após uma breve suspensão das redes sociais, mas foram posteriormente alimentadas pelo descontentamento com as dificuldades econômicas.

No primeiro dia dessas manifestações, pelo menos 19 jovens morreram na repressão. A proposta foi tomada por todo o país no dia seguinte, quando o Parlamento e os prédios do governo foram incendiados, levando à queda do governo de Oli.

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