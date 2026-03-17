Ex-presidente argentina Kirchner contesta mega julgamento por corrupção
Se for condenado, pode pegar até 10 anos de prisão
A ex-presidente argentina Cristina Kirchner, condenada a seis anos por corrupção, comparece nesta terça-feira (17) à Justiça em outro processo no qual é acusada de integrar uma suposta rede de subornos entre políticos e empresários nos anos 2000.
A ex-mandatária (2007-2015), de 73 anos, cumpre prisão domiciliar desde junho e usa tornozeleira eletrônica.
Esta é a sua primeira declaração presencial no mega julgamento, iniciado em novembro, que então até ocorria por videoconferência.
Centenas de apoiadores se reuniram diante de sua residência em Buenos Aires com bandeiras e cartazes, incluindo uma faixa com a mensagem "Cristina livre". Ela acenou antes de seguir para o tribunal.
Leia também
• Começa na França julgamento de apelação de Sarkozy por suposto financiamento líbio
• Supremo retoma julgamento que pode levar deputados à primeira condenação por corrupção em emendas
• Mendonça compartilhou representação da PF com colegas antes de julgamento sobre prisão de Vorcaro
Kirchner e outros 85 ex-funcionários e empresários são acusados de formar uma "associação ilícita" entre 2003 e 2015 para receber propinas em contratos de obras públicas. Segundo a acusação, ela foi “a principal destinatária” do esquema iniciado durante o governo de seu marido, Néstor Kirchner.
A nega defesa das acusações e contesta a prova principal, anotações de um motorista sobre supostos pagamentos.
Em mensagem na rede social X, Kirchner chamou o processo de “farsa processual” e afirmou: “Como não há pão, há circo”.
Se for condenado, pode pegar até 10 anos de prisão.