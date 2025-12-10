A- A+

Mundo Ex-presidente da Bolívia, Luis Arce é preso por suposta corrupção O processo indica que Arce teria autorizado repasses de verbas públicas para contas privadas

O ex-presidente da Bolívia Luis Arce foi detido nesta quarta-feira (10) por agentes policiais em La Paz, depois que o Ministério Público iniciou investigações por um caso de suposta corrupção quando era ministro do ex-mandatário Evo Morales (2006-2019), informou o governo.

"Quero parabenizar os efetivos [...] da Divisão Anticorrupção [...] por terem detido, cumprindo uma ordem de prisão emitida por uma autoridade judicial", o ex-presidente Arce, disse Edmand Lara, vice-presidente do país, em vídeo difundido pela imprensa local.

