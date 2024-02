Ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero, diz jornal

A- A+

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morreu em um acidente de helicóptero, segundo o jornal La Nacion, que afirma ter confirmado a informação com fontes diplomáticas. O acidente aconteceu na localidade de Lago Ranco, no interior do Chile.

Segundo o La Nación, Piñera era o dono da aeronave, e outros três ocupantes do helicóptero conseguiram sobreviver ao acidente.

O incidente teria ocorrido por volta das 15h (horário local). O Ministério do Interior indicou que, após a queda do helicóptero no lago, os três sobreviventes conseguiram nadar até à costa. Equipes de emergência, Marinha, Bombeiros, Carabineros e Samu Metropolitano foram ao local.

