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Justiça Ex-presidente do Kosovo é condenado a 25 anos de prisão por crimes de guerra Painel de juízes internacionais do Tribunal Especial para o Kosovo declarou Hashim Thaçi, de 58 anos, culpado de "detenção ilegal, tortura, assassinato e tratamento cruel"

Um tribunal especial para o Kosovo, previsto em Haia, condenou nesta quarta-feira (16) o ex-presidente do país Hashim Thaçi a 25 anos de prisão por crimes de guerra cometidos pela guerrilha kosovar na década de 1990.

Considerado um herói e símbolo da independência no país dos Balcãs, a imagem de Thaçi foi manchada por seus vínculos com o crime organizado e pelas atrocidades cometidas durante e depois da guerra com a Sérvia (1998-1999).

O painel de juízes internacionais do Tribunal Especial para o Kosovo declarou o ex-presidente, de 58 anos, culpado de “detenção ilegal, tortura, assassinato e tratamento cruel”.

“O Tribunal o condena a uma pena única de 25 anos de prisão, com dedução do período de detenção já cumprido”, declarou o juiz-presidente Charles Smith durante a leitura do veredicto.

Thaçi escolheu de modo impassível o veredicto, que encerrou o julgamento em primeira instância iniciada há mais de três anos.

O corte especial responsabilizou o ex-chefe político do Exército de Libertação do Kosovo (ELK) por crimes cometidos por esta guerrilha contra as forças sérvias durante e logo após a guerra.

Presidente do Kosovo no momento da sua acusação, em novembro de 2020, Thaçi renunciou e foi entregue em Haia, onde foi colocado em detenção.

Durante o julgamento, a acusação investigou assassinatos, torturas, perseguições e detenções ilegais de pessoas em campos no Kosovo e no norte da Albânia.

Segundo o documento de acusação, os membros do ELK também atacaram centenas de civis: sérvios, ciganos e albaneses do Kosovo considerados opositores políticos.

Quase 13.000 pessoas morreram no conflito do Kosovo, incluindo 11.000 albaneses kosovares, a maioria civis.

A guerra terminou com uma campanha de bombardeios de Otan que forçou a retirada das forças servias do território.

Para a maioria dos habitantes do Kosovo de origem albanesa, Hashim Thaçi e o ELK são símbolos da luta pela independência.

Em 2008, o país declarou unilateralmente a sua independência, que não foi reconhecido pela Sérvia, que considera o Kosovo uma província, nem por países como a Rússia ou a China.

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