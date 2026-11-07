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crise no paraguai Ex-presidente do Paraguai comparece à Procuradoria-Geral para depor sobre crise bancária Santiago Peña foi destituído do cargo e, em seguida, detido pela Justiça por um suposto envolvimento no escândalo do banco Ueno

O ex-presidente do Paraguai Santiago Peña, destituído e detido na sexta-feira por seu suposto vínculo com a crise bancária que afeta o país, chegou neste sábado (7) à Procuradoria-Geral do Estado, em Assunção, para ser interrogado, confirmou uma fonte policial à AFP.

Peña entrou na Procuradoria por uma porta lateral, pouco depois das 11h00 (horário local; mesmo horário em Brasília), para prestar depoimento no âmbito de uma investigação contra ele, iniciada na quinta-feira, pelos supostos crimes de quebra de confiança, tráfico de influências e administração em proveito próprio.

O procurador Christian Benítez, encarregado da investigação, disse à imprensa local que, durante o interrogatório, serão apresentados fatos e provas, e que "no decorrer da tarde" ele poderá ser formalmente acusado.





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