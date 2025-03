A- A+

MUNDO Ex-presidente filipino, Duterte é preso por crimes contra a humanidade Mandado do Tribunal Penal Internacional determinava a detenção

O ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte foi preso, nesta terça-feira, ao chegar ao aeroporto internacional de Manila, em cumprimento a um mandado do Tribunal Penal Internacional (TPI) por sua mortal guerra contra o narcotráfico, informou o palácio presidencial do arquipélago asiático.

"Pela manhã, a Interpol Manila recebeu a cópia oficial do mandado de prisão do TPI", afirmou um comunicado presidencial. "Atualmente, [Rodrigo Duterte] está sob custódia das autoridades", acrescentou.





Segundo agências de notícias internacionais, não ficou claro para onde Duterte foi levado pela polícia. O governo disse que o ex-líder de 79 anos estava bem de saúde, depois de ser examinado por médicos oficiais.

O TPI investigou os assassinatos pela guerra de Duterte contra as drogas de 1º de novembro de 2011 - quando ele ainda era prefeito da cidade de Davao - a 16 de março de 2019, e acusou possíveis crimes contra a humanidade. Naquele ano de 2019, Duterte retirou as Filipinas do Estatuto de Roma, o que ativistas de direitos humanos afirmaram ter sido feito para escapar da responsabilidade pelas mortes.

Veja também