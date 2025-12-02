Ter, 02 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estados Unidos

Ex-presidente hondurenho Hernández sai da prisão nos EUA após indulto de Trump

Hernández foi libertado de um presídio na Virgínia Ocidental na segunda-feira e é "novamente um homem livre", anunciou sua esposa nas redes sociais

Reportar Erro
Ex-presidente de Honduras, Juan Orlando HernándezEx-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández - Foto: Orlando Sierra/AFP

O ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, condenado nos Estados Unidos a 45 anos de prisão por narcotráfico, foi libertado após receber o perdão do presidente Donald Trump, informou sua esposa nesta terça-feira (2).

Hernández foi libertado de um presídio na Virgínia Ocidental na segunda-feira e é "novamente um homem livre", anunciou sua esposa nas redes sociais.

No site da agência responsável pelas penitenciárias federais consta a libertação de um homem que coincide com o nome e a idade do ex-presidente.

Leia também

• A estratégia de interferência eleitoral de Trump de Honduras à Polônia

• "Imitador de Trump": veja falas de Ciro Gomes que causaram reação de Michelle Bolsoro

• Trump acusa Honduras de "tentar mudar" o resultado da eleição presidencial

Segundo a Justiça americana, Hernández (2014-2022) facilitou a entrada no país de centenas de toneladas de drogas e transformou Honduras em um "narcoestado".

Trump considera que ele foi vítima de uma "armação" de seu antecessor, Joe Biden.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter