Ex-presidente iraquiano Barham Salih dirigirá a agência da ONU para refugiados Salih assumirá o cargo em janeiro, substituindo o italiano Filippo Grandi

O ex-presidente iraquiano Barham Salih foi nomeado para chefiar a agência da ONU para refugiados (ACNUR), confirmou à AFP nesta sexta-feira (12) uma fonte da ONU que pediu anonimato.

Salih assumirá o cargo em janeiro, substituindo o italiano Filippo Grandi.

O ex-presidente Salih (2018-2022) é um político curdo moderado. Ao longo de sua carreira de décadas, ocupou altos cargos no governo iraquiano e no Curdistão autônomo após a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003, que derrubou Saddam Hussein.

Ele também fez parte da autoridade interina estabelecida por Washington após a invasão.

Foi vice-primeiro-ministro do Iraque de 2006 a 2009 e, posteriormente, primeiro-ministro curdo de 2009 a 2012.

É fluente em inglês, árabe e curdo e estudou no Reino Unido. Exerceu a presidência do Iraque por quatro anos, um cargo em grande parte cerimonial que, desde 2005, é ocupado por um curdo.

É pesquisador da Middle East Initiative e do Belfer Center for Science and International Affairs da Universidade Harvard.

Originário da cidade de Sulaymaniyah, a segunda mais importante da região do Curdistão iraquiano, Salih promoveu diversos projetos, incluindo a criação da Universidade Americana do Iraque, uma das mais prestigiadas do país.

