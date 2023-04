Ex-presidente russo Medvedev zomba da candidatura de Biden à reeleição

A- A+

O ex-presidente russo Dmitri Medvedev zombou de Joe Biden nesta terça-feira (25), chamando-o de "avô desesperado" após o anúncio de sua candidatura à reeleição em 2024.

"Biden tomou sua decisão. Ele é um avô desesperado", escreveu Medvedev no Telegram.

Desde o início do conflito na Ucrânia, o ex-presidente russo se tornou um crítico virulento do Ocidente.

"Se eu estivesse no lugar do exército americano, criaria imediatamente uma mala falsa com códigos nucleares falsos caso ele vença (as eleições), para evitar consequências irreparáveis", acrescentou Medvedev, também número dois do Conselho de Segurança russo.

Joe Biden, de 80 anos, anunciou sua candidatura nesta terça-feira para a eleição presidencial de 2024, que pode levá-lo a enfrentar o republicano Donald Trump novamente.

Um novo mandato permitiria que ele ficasse na Casa Branca até os 86 anos, um recorde.

As relações tensas entre os Estados Unidos e a Rússia pioraram desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Washington é o principal apoio financeiro e militar de Kiev.

