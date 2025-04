Ex-presidente sul-coreano comparece ao primeiro dia de julgamento penal

A- A+

O julgamento penal contra o ex-presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol começou nesta segunda-feira (14) com a presença do líder destituído, que enfrenta acusações de insurreição por sua fracassada declaração de lei marcial.

Yoon foi formalmente destituído do cargo em 4 de abril, após ter sido suspenso pelo Parlamento devido à sua tentativa de subverter o comando civil com uma lei marcial, em 3 de dezembro do ano passado.

Em janeiro, ele se tornou o primeiro presidente sul-coreano no exercício do cargo a ser preso, por conta do processo penal contra ele, embora tenha sido posteriormente libertado por questões técnicas.

Yoon esteve presente no tribunal distrital de Seul na manhã desta segunda (hora local), quando os juízes pediram que ele dissesse seu nome, data de nascimento e outros dados pessoais, segundo relatos da imprensa no local.

O juiz que preside o tribunal referiu-se a Yoon como "ex-presidente" e disse: "Acusado Yoon Suk-yeol, sua ocupação é ex-presidente. Qual é o seu endereço atual?".

O tribunal deverá ouvir o depoimento de dois militares, convocados pelos promotores, incluindo um oficial que afirma ter recebido ordens do alto comando para "arrastar os legisladores reunidos na Assembleia Nacional para suspender a lei marcial".

Os deputados desafiaram os soldados armados e pularam a cerca para entrar na sede legislativa e revogar a lei marcial, o que forçou Yoon a recuar da medida.

Se for considerado culpado das acusações de insurreição, Yoon poderá ser condenado à prisão perpétua ou até à pena de morte. No entanto, a Coreia do Sul mantém, desde 1997, uma moratória não oficial sobre as execuções.

