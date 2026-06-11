Coreia do Sul
Ex-presidente sul-coreano é condenado à prisão por envio de drones à Coreia do Norte
Segundo a promotoria, a ação buscava criar um pretexto para a sua tentativa de decretar lei marcial em dezembro de 2024
, Yoon já havia sido condenado à prisão perpétua por insurreição, por tentar "paralisar" a Assembleia Nacional com a declaração da lei marcial - Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP
O ex-presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol foi condenado nesta sexta-feira a 30 anos de prisão pelo envio de drones à Coreia do Norte, informou à AFP um porta-voz do Tribunal do Distrito Central de Seul.
Segundo a promotoria, a ação buscava criar um pretexto para a sua tentativa de decretar lei marcial em dezembro de 2024.
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Em fevereiro, Yoon já havia sido condenado à prisão perpétua por insurreição, por tentar "paralisar" a Assembleia Nacional com a declaração da lei marcial, uma pena da qual o ex-presidente recorreu.