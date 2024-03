A- A+

POLÍCIA Ex-presidiário é morto a tiros dentro de carro de aplicativo no Recife A mãe da vítima também estava no carro durante a corrida

Um ex-presidiário identificado como Maycon Barbosa da Silva, de 23 anos, foi assassinado a tiros dentro de um carro de aplicativo, no final da manhã de quarta-feira (13), no bairro de Coqueiral, Zona Oeste do Recife.

Ele estava como passageiro em um carro de aplicativo quando, embaixo do pontilhão do metrô do bairro, o veículo foi emparelhado por outro e tiros foram disparados. Maycon morreu no local. A mãe dele também estava no carro durante a corrida.

As primeiras informações indicam que a corrida teria começado na Penitenciária Agro Industrial São João, em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife (RMR), onde Maycon Barbosa da Silva cumpria pena por homicídio.

Ainda não se sabem a autoria e a motivação do crime. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o homicídio. "As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do crime", explicou a corporação.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

Veja também

Rio de Janeiro Vídeo: sequestrador de ônibus na Rodoviária do Rio fez mulheres de escudo humano