ITAMARATY Ex-primeira-dama do Peru e filho passarão por procedimentos migratórios após concessão de asilo Alarcón e o seu filho obtiveram, no dia 15 de abril, a concessão de asilo diplomático

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota sobre a concessão de asilo diplomático da ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia Alarcón, e seu filho menor de idade.

Segundo o Itamaraty, eles agora passarão pelos procedimentos necessários para sua regularização migratória no Brasil.

Alarcón e o seu filho obtiveram, em 15/4, a concessão de asilo diplomático, nos termos da Convenção de Asilo Diplomático, assinada em Caracas, em 28 de março de 1954, da qual ambos os países são parte.

Nos termos do Artigo XII da mencionada Convenção, o governo do Peru outorgou as garantias e o salvo conduto correspondente, permitindo que a Senhora Alarcón e o seu filho pudessem deixar o território peruano, com destino ao território brasileiro.

A Senhora Alarcón e o seu filho passarão, agora, pelos procedimentos necessários para sua regularização migratória no Brasil.

